衆議院選挙で圧勝した与党との国会論戦に向けて、大敗を喫した中道改革連合は体制の立て直しを図りたい考えです。新代表選出の行方など最新情報について、国会記者会館からフジテレビ政治部・木村大久記者が中継でお伝えします。党内からは「落選者の支援は必要だ。所属議員が減ったので党本部のスタッフも減らさないといけない。新しい代表の前途は多難だ」との声もあがっています。中道改革連合は野田・斉藤両共同代表の辞任表明