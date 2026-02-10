歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。手作りパンのレシピを紹介しました。 【写真を見る】【 工藤静香 】 「ブロッコリー チーズパン！」レシピを紹介「朝食に最高です！」作詞の悩みも吐露「苦戦中。笑」工藤さんは、黄色い生地にブロッコリーの緑が映えるパンの画像を添えて「朝食に、ブロッコリー チーズパン！」と投稿。 このパンは工藤さんの自家製で、「これは洗い物も出なくて楽です