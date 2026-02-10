記者会見する上野厚労相＝10日午前、厚労省上野賢一郎厚生労働相は10日の記者会見で、社会保障の安定財源と位置付けられてきた消費税の減税を念頭に「（代わりとなる）安定財源を確保し、安定的に社会保障制度を運営していくことが重要だ」と述べた。財源をどう確保するかの明言は避けた。衆院選で自民党は、2年限定の飲食料品消費税ゼロの検討を公約に掲げていた。高市早苗首相（自民党総裁）は9日、社会保障と税の一体改革を