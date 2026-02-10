ソフトバンクの周東佑京外野手が、九州エリアにおけるJCBタッチ決済CMキャラクターに起用されることが10日、発表された。4度の盗塁王を誇る韋駄天と、スピード勝負のタッチ決済の親和性で、起用された。「僕とタッチ決済のスピードを広めていきたいと思います」キャンプ地・宮崎で行われた会見ではこの日、30歳を迎えた韋駄天へケーキのサプライズ。周東は「みんなに“もう、30か”と言われるんですけど、僕は若々しくスピー