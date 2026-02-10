先日、「Live News days」でもお伝えした、北海道を舞台にした“もう一つの総選挙”。運命の結果をお伝えします。「ホタテ養殖発祥の地」とも呼ばれる北海道・豊浦町の水産物ナンバーワンを決める戦い「海産総選挙」。衆議院の「解散」総選挙に合わせて行われた真冬の超短期決戦は、3連覇中の絶対王者「ホタテ」に新党「タコ・イカ連合」など7候補が挑む構図となりました。衆院選の当確が次々に出された8日午後8時、海産総選挙の開