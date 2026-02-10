女優の東ちづる（６５）が、仲良し夫婦ショットを披露した。１０日に自身のインスタグラムを更新し、「夫ホリが難病になって１７年目にして初めての２人だけの海外旅行。韓国までの渡航時間なら大丈夫。４人旅行で経験」と夫の堀川恭資氏との夫婦旅行を報告した。東は年下の堀川氏と９年の事実婚状態を経て２００３年に結婚。堀川氏は２０１０年に難病の「ジストニア痙性斜頸（けいせいしゃけい）」と診断された。首の筋肉が