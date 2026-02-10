今年度、国内外の大会で活躍した選手や団体に贈られる知事表彰「スポーツ部門」の表彰式がありました。 今年度は、個人表彰に全国高校総体のフェンシング競技、女子個人フルーレで優勝した桐木平乃愛選手ら6人と特別賞が3人。 団体表彰は、全国高校サッカー選手権で優勝した神村学園の男子サッカー部など6団体83人が受賞しました。 そして、日本ハンドボール選手権で優勝したブルーサク