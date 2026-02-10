指定暴力団・四代目小桜一家の傘下組織幹部の男が知人男性を脅迫した疑いで逮捕・送検されたことを受け、鹿児島県警は、きょう10日、本部事務所を家宅捜索しました。 脅迫の疑いで逮捕・送検されたのは鹿屋市寿8丁目の会社員で指定暴力団四代目小桜一家傘下組織幹部の吉原貞吉容疑者(79)です。 県警は10日、鹿児島市甲突町にある小桜一家本部に家宅捜索に入りました。「うち殺すぞ、お前は」などと脅迫した疑い 鹿屋警察署によ