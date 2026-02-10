【低気圧】前線を伴い本州を通過 １１日（水祝）低気圧と前線が、東海地方から関東地方を通過し、三陸沖に進む見込みです。広い範囲で、水不足の大地を潤す「恵みの雨」が降るでしょう。 各都県５か所ずつのを画像で掲載しています。雨と雪シミュレーション１１日（水祝） 関東南部で２０ミリ前後の雨になりそうです。東京の２月平年の雨量は５６．５ミリ、横浜で６４．７ミリなので、２月ひと月分の「３分の１」程度の雨