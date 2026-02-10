「旧公明に食い物にされただけ」立憲民主党と公明党が糾合して結成された中道改革連合。しかし、小選挙区での獲得議席はわずか7議席。全体でも49議席という大敗に、党内部や支持母体からは怨嗟の声が噴出している。敗因は一体どこにあるのか……。＊＊＊【写真を見る】必死の形相で公明党議員の応援演説を行う「久本雅美」「柴田理恵」中道改革連合の議席は公示前の167から3分の1以下に激減。小沢一郎氏（83）を筆頭に安住淳