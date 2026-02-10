円高強まり、ユーロ円は185円割れ、ドル円は155円20銭台＝東京為替 円買いが優勢。昨日安値155.52を割り込んで、ポジション整理の動きなどが加速した。ドル円は155円24銭、ユーロ円は185円を割り込み184.98。ポンド円が212円60銭まで下げるなど、円は全面高。 USDJPY 155.27