テクニカルポイントドル円節目の10日線しっかり割り込む 160.36ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 157.05エンベロープ1%上限（10日間） 156.4021日移動平均 156.27一目均衡表・雲（上限） 155.78一目均衡表・基準線 155.5010日移動平均 155.29現値 155.22一目均衡表・転換線 154.72一目均衡表・雲（下限） 154.60100日移動平均 153.94エンベロープ1%下