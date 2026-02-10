【通貨別まとめと見通し】ポンド円押し目かトレンド転換か 先週のまとめ ２月２日週のポンド円は、ボラティリティを伴いながらも上値を試す展開であった。 週初（２/２）は211円台後半で取引を開始。その後、英ポンドの買い戻しと円安の進行が重なり、２月４日には一時215.00円付近まで急騰した。週後半には利益確定売りに押され212円台まで調整したが、週明け２月９日には再び214.44円まで反発。週末にかけては堅調な地合い