３日、シンガポールエアショーで展示されたタンデムローター式の無人ヘリコプター「謁影Ｔ１４００」。（シンガポール＝新華社配信）【新華社ハルビン2月10日】中国のドローン企業、聯合飛機集団は現在開催中の航空展示会「シンガポールエアショー2026」で、タンデムローター式の無人ヘリコプター「謁影T1400」を海外で初めて公開した。大積載量を誇り、オールマイティーな作業能力や高いコストパフォーマンスを備え