お笑いコンビ「タイムマシーン3号」の関太（46）が10日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。群馬県にゆかりのある著名人が集う「上州鶴の会」のグループLINEメンバーについて語った。この日は「北関東3県三つ巴お国自慢SP」と題して放送。群馬県出身の芸能人代表として出演した関は、同県出身の有名人について「井森美幸さん、大友花恋ちゃん、紫吹淳さん、篠原涼子さん、中山秀征さん、和田颯