ソフトバンクの王貞治球団会長（85）が10日、宮崎キャンプを初視察に訪れた。年末年始に体調不良になったため、大事を取って第2クールまではタマスタ筑後を訪れていた。今季から打撃フォームを変えた秋広がフリー打撃でバックスクリーンに運ぶと「この時期にあそこまで飛ばすんだからな」とニッコリ。「願わなければかなわないからね」と、今季にかけるスラッガー候補の成長にうなずいていた。