衆院選の比例選四国ブロック（定数６）では、自民党が４、中道改革連合が１、国民民主党が１の議席を獲得した。愛媛を拠点とする候補としては、前回の２０２４年衆院選に続いて比例単独候補となった自民前議員の村上誠一郎さん（７３）が、１４回目の当選を決めた。一方、前議員の中では、１区で敗れた国民民主の石井智恵さん（５８）と、２区で競り負けた中道改革の白石洋一さん（６２）が、いずれも比例復活を逃した。愛媛