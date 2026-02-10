JRAは10日、3月3日をもって、定年となる調教師7人（美浦＝国枝栄、小西一男、土田稔、根本康広、南田美知雄、栗東＝佐々木晶三、西園正都）が引退することを発表した。免許の有効期間の満了日は3月3日。また、2月28日をもって藤岡佑介、和田竜二が騎手を引退することも発表。2人は2026年度調教師免許試験（新規）に合格しており、3月1日付で調教師免許が交付される。