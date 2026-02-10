今回は、「お宅でたこ焼きパーティーしたいな」と言ってきた図々しいママ友を撃退したエピソードを紹介します。図々しいにもほどがある…「幼稚園で知り合ったママ友のKさんは、図々しくて苦手です。私が娘のために作ったバッグを見て『うちの子にも作って』と言ってきたり、私の家に遊びに来ると、家にあるお菓子をごっそり持って帰ろうとするんです。そんなKさんがある日、『うちの子がたこ焼きパーティーしたいって言うのよ』と