9日、窃盗容疑で東京都中野区に住む自称・風俗業の女（24）が逮捕されました。警察によりますと女はおととし4月、燕市の知人の女性から現金3万円を盗んだ疑いがもたれています。女と女性は当時同居していて、その家の中で犯行に及んだということです。被害女性からの届け出があり事件が発覚しました。調べに対し女は「お金を盗んだ記憶はあります」と容疑を認めていますが、一方で「金額は覚えていません」とも供述しているという