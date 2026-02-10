パワーエックスが大幅高で３日続伸している。きょう午前１１時ごろ、ＮＴＴの子会社ＮＴＴアノードエナジーと蓄電池事業における協業を検討することで１月２０日に合意したと発表しており、材料視した買いが集まっている。蓄電システムの保守業務での連携をはじめ、蓄電池事業の拡大に向けた取り組みを模索する。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINK