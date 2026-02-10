オリックスは大幅高で６連騰。上場来高値を連日で更新している。同社は９日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。営業収益は前年同期比１１．８％増の２兆４０８９億１０００万円、純利益は同４３．４％増の３８９６億７５００万円となった。４～１２月期として純利益は過去最高となっており、業況を評価した買いが集まった。 事業投資・コンセッション部門では、東芝をは