ブルックリン・ネッツ vs シカゴ・ブルズ日付：2026年2月10日（火）開催地：バークレイズ・センター（Brooklyn）最終スコア：ブルックリン・ネッツ 123 - 115 シカゴ・ブルズ NBAのブルックリン・ネッツ対シカゴ・ブルズがバークレイズ・センター（Brooklyn）で行われた。 第1クォーターはシカゴ・ブルズがリードし27-31で終了する。第2クォーターはブルックリン・