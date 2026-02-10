マイアミ・ヒート vs ユタ・ジャズ日付：2026年2月10日（火）開催地：カセヤ・センター（Miami）最終スコア：マイアミ・ヒート 111 - 115 ユタ・ジャズ NBAのマイアミ・ヒート対ユタ・ジャズがカセヤ・センター（Miami）で行われた。 第1クォーターはマイアミ・ヒートがリードし32-26で終了する。第2クォーターはユタ・ジャズが逆転し52-61で終了する