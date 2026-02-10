齊藤京子が自身のInstagramを更新し、大島優子との2ショットを披露した。 ■齊藤京子「この瞬間を一生大切にします」と感激をシェア 【写真】齊藤京子が憧れの存在・大島優子と顔を寄せ合う2ショット 齊藤は「この世界に進むきっかけとなってくださった存在で、15年前から長年憧れ続けていた大島優子さんに、ついにお会いすることができました」とコメントを添えて1枚の写真を公開した。そこに映し出されていたのは、大島と並ぶ