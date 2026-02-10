ファイターズ・沖縄キャンプ休日の２月９日、パイナップルパーク・アンバサダーであるあの選手が「パイナップルの聖地」を訪れました。ファイターズキャンプ休日の９日。沖縄県・名護市の球場近くにある「ナゴパイナップルパーク」を訪れたのは…「パイナップルヘアー」がトレードマークでもある水谷瞬選手です。水谷選手は２０２５年、この施設の「初代アンバサダー」に任