10日朝、羽田空港の京急線羽田空港第1・第2ターミナル駅で起きた発煙のため、一部区間で運転を見合わせていた京急空港線は午前11時43分に全線で運転を再開したということです。ただ、空港線や京急本線などはダイヤが大幅に乱れていて、他の鉄道路線の振り替え輸送が続いています。