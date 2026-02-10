◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第3クール1日目(10日、宮崎市)プロ野球・巨人の船迫大雅投手と田中瑛斗投手が、現在の状態について明かしました。いよいよ春季キャンプも第3クールに突入。キャンプ地・宮崎はまだ寒さもあるということで、投手陣は沖縄での出力アップを視野に入れ調整を進めていることを明かします。船迫投手は「体はいい感じにきてるんで、このままもうちょっと最後の仕上げというか、最後までケガをせずにやっ