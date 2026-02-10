【北京共同】米ブルームバーグ通信は9日、中国の規制当局が国内の一部の大手銀行に対し、米国債の保有を抑制するよう促したと報じた。地政学的な駆け引きではないとしているが、10日の東京外国為替市場でドル売りの動きが出た。