◇NBAホーネッツ104ー110ピストンズ（2026年2月9日スペクトラム・センター）NBAホーネッツは、9日（日本時間10日）に本拠地でピストンズと激突。第3Q途中に4選手が退場になる大乱闘が起こった。27年ぶりの9連勝中だったホーネッツ。第3Q途中に事件が起こった。残り7分9秒にホーネッツのムサ・ディアバテとピストンズのジェイレン・デューレンのマッチアップ。デューレンがドライブインを狙うと、ディアバテが激しい守備