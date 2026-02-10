ゼロアクセルは、自社運営サイト「ココモーラ」にて、楽天カードに関するアンケート調査を実施した。本調査は、2025年11月、楽天カードを利用している300人(男性211人、女性89人)を対象に、フリージーを使用したインターネットリサーチにて行われたもの。ココモーラ「楽天カードに関するアンケート調査」○楽天カードを利用して感じた良い点楽天カードを利用して感じた良かった点は?最も多かった回答は「ポイントが貯まりやすい」(