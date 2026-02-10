ＢＳ民放５社（ＢＳ日テレ、ＢＳ朝日、ＢＳ－ＴＢＳ、ＢＳテレ東、ＢＳフジ）は、３月21日（土）より、ＢＳ５社共同企画「ＢＳが刻む野球 伝説と未来」を5夜連続で放送します。2006年よりスタートしたＢＳ５社共同企画は、今年で18回目を迎えます。“ＢＳをもっと知ってもらいたい”、“ＢＳの番組をもっとみてもらいたい”という思いから、普段は競い合っているＢＳ民放５局が、ＢＳ放送発展のため協力してきました。