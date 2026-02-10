自民党の歴史的大勝で防衛力の強化、スパイ防止法、外国人政策の厳格化など"高市カラー法案"がどんどん成立するのでは――。2026年2月9日の情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（フジテレビ系）は高市首相が目指す政治に対してコメンテーターの橋下徹さんがエールをおくった。「政治家としての勝負勘、実際勝負をかけて結果を出した」橋下さんは自民党歴代最多議席を獲得した高市首相について「政治家としてはりっぱだと思う」とま