テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１０日、高市早苗首相が９日に衆院選圧勝を受けて党本部で記者会見したことを報じた。衆院選で公約に掲げた２年限定の飲食料品消費税ゼロの検討について、社会保障と税の一体改革を議論する「国民会議」での協議を経て夏前には集約したい考えを示した。さらに憲法改正を巡り「未来を見据えながら改憲に向けた挑戦を進める」と強調し、国民投票実施に向けた