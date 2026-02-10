３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」が、２０２６年度前期連続テレビ小説「風、薫る」の主題歌「風と町」を歌うことを１０日、同局が発表した。ボーカル大森元貴は「お話をいただいたこと、大変光栄に思っています。個人的に『あんぱん』に出演しながら『風、薫る』の主題歌を制作していたこと、とても刺激的な経験でした。 激動の時代の中、2人の主人公を中心に、登場するすべての人への人生讃歌としてささやかな