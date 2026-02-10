ポルノグラフィティの最新曲「はみだし御免」が現在配信中のTVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』オープニングテーマに起用されている。同楽曲のミュージックビデオが本日2月10日19:00にプレミア公開されることが発表となった。これまでのミュージックビデオでは演奏シーンが中心となることが多かったが、今回はメンバーが演技のみでの出演という新しい表現方法が採用された。その映像は、地下剣道サバイバルの賭け事が裏社会で流行っ