ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー女子日本代表で、５日の公式練習中に転倒して負傷した近藤心音（オリエンタルバイオ）が日本時間１０日、インスタグラムのストーリーズで改めて思いをつづった。近藤は５日の練習中に救急車で搬送され、左膝前十字靭帯損傷、内側側副靱帯損傷と診断されたことを明かし、７日のスロープスタイル予選を棄権。右膝を痛めて棄権した２０２２年北京五輪に続き、２大会連続でスタート位置