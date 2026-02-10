岡山県庁 第25回夏季デフリンピック競技大会東京2025で、メダルを獲得した岡山県ゆかりの選手に県スポーツ特別顕彰が贈られることになりました。 岡山県スポーツ特別顕彰が贈られるのは、バドミントン混合団体で金メダルを獲得した片山結愛選手（ノートルダム清心女子大学）、女子サッカーで銀メダルを獲得した石岡洸菜選手（倉敷市出身）と小森彩耶選手（倉敷市出身）の3人です。 岡山県ス