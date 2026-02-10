マンC守護神ドンナルンマのセーブに脚光マンチェスター・シティとリバプールによるビッグクラブ同士の一戦は2季ぶりのタイトル奪還を目指すシティが2-1で接戦をものにした。終了間際に守護神GKジャンルイジ・ドンナルンマが披露したビッグセーブにはペップ・グアルディオラ監督も思わず頭を抱え、チームメートからも称賛を浴びた。6位のリバプールがホームに2位シティを迎えたこの試合。ハンガリー代表MFドミニク・ソボスライ