盧載憲（ノ・ジェホン）駐中韓国大使が今年韓国を訪問する中国人の数が600万人を超えるという見方を示した。盧大使は9日、北京朝陽区の在中韓国大使館で行った定例ブリーフィングで「（訪韓中国人）ビザ発給が急増し、多くの中国人が韓国を訪れている」とし「今年は600万人を超えると期待される」と明らかにした。先月、在中大使館を含む中国現地公館で中国人を対象に発給された訪韓ビザは12万6904件と、前年同月比で64％増加した