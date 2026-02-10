俳優の堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場「VIVANT」が高い注目を集めている。同作は、2026年に放送予定の続編に向け、世界各国で撮影を行っているところだ。その様子は、公式SNSやTBSの番組など限られた一部のメディアでしか公開されず、ストーリーもほとんど明かされない状況が続いている。 TBSが公表している情報としては、2023年に放送した前作のラストシーンから直結した物語となり、主人公の設定などに変