日本テレビ系『キユーピー3分クッキング』（毎週月〜土前11：45）が10日に放送され、出演した同局の滝菜月アナウンサーと料理家・今井亮氏が出演。ほのぼのとしたやり取りを見せた。【写真】食べやすい！「長ねぎの肉巻き照り焼き」レシピこの日のレシピは「長ねぎの肉巻き照り焼き」。食べやすいように長ねぎの両面に蛇腹で切り込みを入れるシーンがあった。今井氏は「包丁で入れて、がんばってできるだけ細かめに入れて