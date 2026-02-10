東京・新宿区で「宣材写真を撮ってあげる」などと女性に声をかけ、わいせつな行為をしたとして、自称カメラマンの男が逮捕されました。逮捕されたのは、新宿区に住む自称カメラマン・菅原真彦容疑者（27）で、去年10月、自宅で20代の女性にわいせつな行為をした疑いがもたれています。警視庁によりますと、菅原容疑者は去年9月、歌舞伎町を歩いていた女性に「宣材写真とか撮ってあげる」などと声をかけ、1枚3000円で撮影するとして