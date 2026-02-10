勤務していた東京・池袋のガールズバーの女性従業員に売春をさせたとして売春防止法違反の罪に問われている女の初公判で、女は起訴内容を認めました。【写真を見る】ガールズバー元従業員の21歳女 初公判で起訴内容認める別の女性従業員に売春させた罪で起訴 「GPSカード持たせて行動管理し売春で稼いだ金を回収」と検察側が指摘東京地裁池袋にあるガールズバーの元従業員・田野和彩被告（21）は店長の男とともに、