閣議に臨む高市首相（中央）。左は木原官房長官、右は小泉防衛相＝10日午前、首相官邸高市早苗首相は10日の閣議の際、8日投開票の衆院選を巡り閣僚らを「お疲れさまでした」とねぎらった。同時に、山積する政策課題を念頭に「大事なのはこれからだ」と引き締めた。閣議後、松本尚デジタル相が記者会見で明らかにした。首相は、閣議に出席した参院議員の閣僚にも謝意を伝えた。