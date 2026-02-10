MLB全30球団は米アリゾナ州とフロリダ州に分かれ、間もなくキャンプが始まる。選手たちはキャンプオリジナル帽子で練習に励むが、今年はアリゾナ州のカクタスリーグはサボテン、フロリダ州のグレープフルーツリーグはグレープフルーツがあしらわれ、可愛らしいデザインになっている。ドジャースやカブス、パドレス、ホワイトソックスなどのカクタスリーグはアリゾナ名物「サボテン」が球団マークの横などに刺繍されている。