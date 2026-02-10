タレントの羽賀研二容疑者が沖縄県内の飲食店で女性2人に対しわいせつな行為をしたとして、逮捕されました。【映像】逮捕された羽賀研二容疑者警察によりますとタレントの羽賀研二こと當眞美喜男（64）容疑者は去年3月、沖縄県内にある飲食店内で、面識のある30代と50代の女性の体を触ったり、そのうち1人に対してキスをしたりするなどした疑いが持たれています。被害者の女性から相談を受けた警察が捜査を進め、きのう、羽