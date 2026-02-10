燃費は3割改善瀬戸内海を横断する松山（松山観光港）〜広島（広島港）の旅客航路は、石崎汽船と瀬戸内海汽船の2社が運航しており、設備が充実したフェリーとスピードがウリの高速船でサービスを競っています。【快適！】これが新型船「SeaMAX」の船内です（写真）瀬戸内海汽船は近年「シーパセオ」「シーパセオ2」といったデザイン性に優れた新造船を投入してきましたが、石崎汽船も2025年12月19日、次世代型高速船「リニアジ