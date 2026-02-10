エミレーツ航空は、ドバイ〜プーケット線を7月1日から1日3往復に増便する。現在は1日2往復を運航している。機材はエアバスA350-900型機を使用する。所要時間はドバイ発が6時間半、プーケット発が6時間5分。欧州各地からドバイ経由での乗り継ぎに最適な時間帯で、プーケットからはドバイ経由で中東、ヨーロッパへの便利な乗り継ぎを提供する。■ダイヤEK390ドバイ（22：40）〜プーケット（08：10+1）EK391プーケット（10：00）