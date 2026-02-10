京セラは、法人向けスマートフォン「DIGNO SX5 KC-S306」を発表した。NTTドコモおよびNTTドコモビジネスから、3月下旬以降に発売される。Androidの長期サポートや高い耐久性を備え、現場の業務効率化や運用コストなどの課題を総合的に解決するとうたう。 大きさは約74×156×9.9mm、重さは約185g。6.1インチの液晶ディスプレイを搭載する。チップセットには、メディアテック製の「Dimensity 6400」を採用した